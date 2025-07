Le Tchad participe à une rencontre des Conseils des Chargeurs de l'AES pour fluidifier l'approvisionnement

Les discussions portent sur les défis communs liés à l'approvisionnement en biens et marchandises depuis les pays côtiers. L'objectif principal de cette rencontre est de créer un cadre d'échange et de coopération afin d'améliorer la circulation des marchandises pour les pays sans façade maritime et de résoudre la problématique de l'approvisionnement régulier et fluide de ces pays à partir des ports de transit.