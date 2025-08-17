Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La commune de N’Djaména lance des opérations de pulvérisation contre le paludisme


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


Le maire de N’Djaména, M. Sénoussi Hassana Abdoulaye, a donné le coup d'envoi des opérations de pulvérisation intra-domiciliaire dans le quartier de Mardjandafack. Cette initiative fait suite au lancement officiel de la campagne nationale de lutte contre le paludisme.


Tchad : La commune de N’Djaména lance des opérations de pulvérisation contre le paludisme



L'objectif de cette campagne est de réduire la densité de moustiques et de limiter leur contact avec les habitants afin de faire baisser le taux de transmission du paludisme. Le maire a appelé les équipes à intensifier leurs efforts et à se déployer dans tous les arrondissements pour protéger la population de la capitale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/08/2025

La communauté tchadienne en Libye célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

La communauté tchadienne en Libye célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030" Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030" 16/08/2025

Populaires

Tchad : Les ministres de l'Environnement et de la Jeunesse plantent des arbres à Gli-Gli

17/08/2025

Sénégal : Le Président Diomaye Faye exprime sa solidarité aux victimes des inondations

17/08/2025

Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique

17/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter