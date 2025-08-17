L'objectif de cette campagne est de réduire la densité de moustiques et de limiter leur contact avec les habitants afin de faire baisser le taux de transmission du paludisme. Le maire a appelé les équipes à intensifier leurs efforts et à se déployer dans tous les arrondissements pour protéger la population de la capitale.
TCHAD
Tchad : La commune de N’Djaména lance des opérations de pulvérisation contre le paludisme
Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Août 2025
Le maire de N’Djaména, M. Sénoussi Hassana Abdoulaye, a donné le coup d'envoi des opérations de pulvérisation intra-domiciliaire dans le quartier de Mardjandafack. Cette initiative fait suite au lancement officiel de la campagne nationale de lutte contre le paludisme.
L'objectif de cette campagne est de réduire la densité de moustiques et de limiter leur contact avec les habitants afin de faire baisser le taux de transmission du paludisme. Le maire a appelé les équipes à intensifier leurs efforts et à se déployer dans tous les arrondissements pour protéger la population de la capitale.
