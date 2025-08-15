Finances : La Banque d'Algérie rejoint le PAPSS, accélérant l'intégration financière en Afrique







Le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) lancé par la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a officiellement accueilli la Banque d’Algérie dans son réseau croissant. L’Algérie devient aujourd’hui le 18e pays à adhérer au PAPSS, marquant une étape importante la dans la marche de l’Afrique vers une intégration financière plus approfondie. Cette évolution devrait permettre de soutenir davantage les paiements transfrontaliers et renforcer le cadre réglementaire régissant le commerce intra-africain.







L’adhésion de l’Algérie au PAPSS intervient au moment où la nation se prépare à accueillir la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025) du 4 au 10 septembre 2025 à Alger. Cet événement de premier plan, autre initiative phare d’Afreximbank, devrait réunir plus de 35 000 participants de plus de 140 pays, créant ainsi une plateforme inégalée pour les affaires, l’investissement et la réalisation de la vision de la ZLECAf.







Mike Ogbalu III, Directeur général du PAPSS, a salué cet évènement historique, en ces termes : « Nous sommes ravis d'accueillir la Banque d’Algérie dans la famille du PAPSS. L’entrée de l’Algérie renforce non seulement notre présence en Afrique du Nord, mais démontre également la confiance croissante du continent dans notre système en tant que moteur de la transformation des paiements en Afrique. À ce jour, le PAPSS a réduit les coûts des transactions transfrontalières intra-africaines entre les pays participants et permis aux utilisateurs finaux de réaliser des économies pouvant atteindre 27 %, tout en aidant les banques à connaître une augmentation de plus de 1 000 % du volume des transactions grâce à l’intégration des canaux numériques. À mesure que notre réseau se développe, nous rendons les paiements africains plus rapides, plus abordables et plus accessibles, catalysant la croissance économique et ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les communautés à travers l’Afrique ».







Mohamed Benbahane, vice-gouverneur de la Banque d'Algérie, a fait remarquer : « Dans le cadre du soutien à l'engagement de l'Algérie à contribuer à l'accélération de l'intégration économique africaine, la Banque d'Algérie a adhéré au Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Cette adhésion, qui vise notamment à améliorer l'efficacité des paiements et à faciliter le commerce intra-africain, représente un levier essentiel pour renforcer le rôle de l'Algérie au sein de l'écosystème financier africain et soutenir le développement économique durable en Afrique ».







Depuis son lancement en Afrique de l’Ouest en 2022, le PAPSS a rapidement étendu sa portée, enregistrant un élan significatif en Afrique du Nord, avec la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et désormais l’Algérie à bord. Aujourd’hui, le PAPSS connecte 18 pays répartis sur quatre régions africaines, plus de 150 banques commerciales et 14 systèmes de compensation, preuve de la confiance croissante envers une solution qui révolutionne la manière dont l’argent circule en Afrique et au-delà.