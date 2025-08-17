Cameroun : L’état de la route Koza-Mozogo dénoncé par un poète





Un appel à l'aide et à l'action pour les élus locaux

Dans son texte, il s'adresse directement aux élus locaux du Mayo-Moskota et de l'arrondissement de Koza. Il les interpelle, les accusant d'être "aveugles ou dépassés" par la situation. Pour l'auteur, cette route n'est pas seulement un problème de circulation, elle est aussi la cause de la souffrance des populations et de l'étranglement de l'économie locale.





L'auteur a souligné que l'état de la route est une question de vie ou de mort pour les malades et a appelé les élus à s'unir pour trouver une solution à ce "calvaire sans fin", dans le but de sauver des vies et de garantir l'avenir de la population.