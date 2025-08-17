Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : L’état de la route Koza-Mozogo dénoncé par un poète


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


Le poète et écrivain engagé Dieudonné Kaldaoussa a dénoncé l'état de la route Koza-Mozogo, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Il a décrit la route comme un "calvaire sans nom" et un "cauchemar", rendue impraticable par la boue et l'eau.


Cameroun : L'état de la route Koza-Mozogo dénoncé par un poète


 

Un appel à l'aide et à l'action pour les élus locaux

 
Dans son texte, il s'adresse directement aux élus locaux du Mayo-Moskota et de l'arrondissement de Koza. Il les interpelle, les accusant d'être "aveugles ou dépassés" par la situation. Pour l'auteur, cette route n'est pas seulement un problème de circulation, elle est aussi la cause de la souffrance des populations et de l'étranglement de l'économie locale.

 
L'auteur a souligné que l'état de la route est une question de vie ou de mort pour les malades et a appelé les élus à s'unir pour trouver une solution à ce "calvaire sans fin", dans le but de sauver des vies et de garantir l'avenir de la population.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


