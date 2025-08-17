Alwihda Info
TCHAD

Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


La conseillère spéciale tchadienne Amina Priscille Longoh, représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'OIF, a félicité le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'inauguration du nouveau siège de la chaîne de télévision Gabon 24.


Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24



Le nouveau bâtiment, baptisé Maison Brice Clotaire Oligui Nguema, a été inauguré la veille du 65ᵉ anniversaire de l'indépendance du Gabon. Amina Priscille Longoh s'est dite "ravie d'avoir eu l'honneur" d'assister à l'événement.
