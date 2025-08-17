TCHAD

Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24

Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Août 2025

La conseillère spéciale tchadienne Amina Priscille Longoh, représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'OIF, a félicité le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'inauguration du nouveau siège de la chaîne de télévision Gabon 24.