Revue du portefeuille de la Banque mondiale : le Tchad affiche une performance exceptionnelle en 2024

Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Tahir Hamid Nguilin, a présidé ce jeudi la revue du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad, en présence du nouveau Représentant résident, M. Farouk Mollah Banna.



Cette rencontre stratégique a permis de passer en revue les projets en cours et de célébrer un fait marquant : un taux de décaissement exceptionnel réalisé au cours de l’année fiscale 2024. Une performance saluée par toutes les parties prenantes, preuve du dynamisme et de l’efficacité des équipes impliquées.



Tout en félicitant les acteurs pour les résultats obtenus, le Ministre d’État a exhorté les équipes des projets à maintenir cet élan et à redoubler d’efforts pour l’année fiscale 2026. Il a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à renforcer la collaboration avec la Banque mondiale pour une mise en œuvre plus efficiente des projets de développement au service des populations tchadiennes.