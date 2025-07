Tchad : Le Ministre de l'Environnement s'entretient avec le Représentant de la FAO

En prélude à la signature de l'Accord de mise en œuvre du projet de Renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte d'Afrique, le Ministre tchadien de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, M. Hassan Bakhit Djamous, a rencontré ce jeudi le Représentant de la FAO au Tchad, M. Aristide Ongone Obame.





La rencontre, qui s'est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère et du Directeur général de l’Agence de la Grande Muraille Verte du Tchad, a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les points saillants de ce futur accord. Cette discussion marque une étape importante dans la collaboration entre le Tchad et la FAO pour le développement durable et la lutte contre la désertification dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte.