Tchad : N'Djaména prête pour la 47e session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES

Le Dr (MC) Mahamat Saleh Daoussa Haggar, également Président du Comité local d'organisation, a remercié l'équipe du CAMES pour son accompagnement constant. Le Professeur Ali Doumma a quant à lui félicité l'équipe locale pour son professionnalisme et s'est dit "plus que satisfait" par la qualité de l'organisation constatée.





Les travaux ont d'ores et déjà commencé avec le démarrage du premier Comité Technique Spécialisé Lettres et Sciences Humaines (CTS LSH) ce 2 juillet 2025.