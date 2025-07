Tchad : au Sila, visite du directeur général des Impôts

Le directeur général des Impôts, Mbaïrari Bari Henri, a effectué une mission à Goz Beïda, du 2 au 4 juillet 2025, accompagné de cadres de son institution.



Cette mission visait à sensibiliser les acteurs locaux (élus, opérateurs économiques, Chambre de commerce), sur la modernisation, la digitalisation et la territorialisation du système fiscal, initiées par le ministre d’État, Tahir Hamid Nguilin, dans le cadre de la politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.



L’objectif est de mieux maîtriser les pertes des recettes fiscales, et d’optimiser la mobilisation des ressources pour le développement local. Plusieurs rencontres ont eu lieu ce 3 juillet, afin de renforcer la collaboration, et encourager l’adhésion à ces réformes.