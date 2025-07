Gabon : Sylvia Bongo Ondimba et Noureddin Bongo Valentin brisent le silence et dénoncent tortures et contraintes

Dénonciation d'un "faux procès" et quête de justice

Sylvia et Noureddin Bongo Valentin soupçonnent les autorités de Libreville de préparer leur condamnation par contumace dans le but de « légaliser » la saisie de leurs biens, leur détention qu’ils jugent « arbitraire » et le coup d’État. Ils anticipent ce qu'ils appellent déjà « un faux procès ».





« Nous n’accepterons pas d’être condamnés pour des crimes que nous n’avons pas commis, et puisque la justice gabonaise est aux ordres, alors nous n’hésiterons pas à défendre sur la place publique, preuves à l’appui. Le sort qui a été réservé à notre famille est d’une cruauté criminelle, et nous nous battrons jusqu’au bout pour que vérité soit connue et que justice soit faite », ont annoncé mère et fils.





Leur exfiltration du Gabon a été rendue possible grâce à la communauté internationale, particulièrement à l'Union africaine.