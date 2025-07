Tchad : le secrétaire permanent de l’OHADA reçu par le président de la République

Le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, par ailleurs président en exercice de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au secrétaire permanent de l’OHADA, le Pr Mayatta Ndiaye Mbaye.



La tenue à N’Djamena de la prochaine Conférence des chefs d’Etat et le fonctionnement de ladite organisation forte de 17 Etats membres ont constitué l’essentiel des discussions.



Harmoniser le droit des Affaires en Afrique afin de garantir, au niveau de ses 17 Etats membres, une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises et créer un vaste marché intégré afin de faire de l’Afrique un pôle de développement, telle est la principale mission assignée à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) dont le président de la République du Tchad assure la présidence en exercice.



En recevant ce jeudi 03 juillet 2025, son collaborateur direct au niveau de l’instance africaine, le président en exercice de l’OHADA a voulu s’imprégner davantage du fonctionnement de l’organisation, et surtout discuter d’un point fort qu’il entend exécuter sous sa mandature.



En effet, la conférence des chefs d’Etat de l’OHADA ne s’est pas réunie depuis plus de dix ans. Le président en exercice a instruit le secrétaire permanent de l’OHADA, le Pr Mayatta Ndiaye Mbaye d’œuvrer pour la tenue à N’Djamena de cette conférence dont la date sera bien évidement communiquée par voie diplomatique.



L’audience qui a duré plus d’une heure s’est déroulée en présence du ministre d’État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Youssouf Tom, par ailleurs président du Conseil des ministres de l’OHADA et quelques-uns des proches collaborateurs du président de la République. Il faut rappeler que le siège de l’OHADA est basé à Yaoundé au Cameroun.