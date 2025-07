Tchad : trois partis d’opposition rejoignent officiellement le GCAP

Ce mardi 15 juillet 2025, le Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP) a organisé une cérémonie solennelle pour accueillir de nouveaux membres dans ses rangs.



Il s’agit du Parti socialiste sans frontières (PSF), fondé par feu Yaya Dillo, de l’Alliance nationale républicaine (Al-Nar), ainsi que de la Convergence nationale pour le salut du peuple (CNSP). Ces trois formations, toutes issues de l’opposition, intègrent désormais cette plateforme politique.



Pour Ahmed Bokori Nima, président du CNSP, cette adhésion ne doit pas être perçue comme un simple positionnement politique. Elle reflète, selon lui, une volonté sincère de participer activement à la construction d’un Tchad nouveau, fondé sur les valeurs de paix, de justice, de solidarité et de respect de l’État de droit.



« La CNSP croit au dialogue, à la richesse de nos différences et à l’unité comme levier pour affronter les défis du pays. En rejoignant le GCAP, nous intégrons un cadre crédible, porteur d’espérance, qui œuvre pour une gouvernance inclusive et tournée vers l’intérêt du peuple », a-t-il expliqué.



De son côté, Acheick Abdallah Saleh de l’Alliance nationale républicaine a souligné que malgré la gravité de la situation actuelle, l’espoir reste permis. « L’avenir du Tchad se construira dans l’unité, le respect des diversités et autour de l’intérêt général. La tâche est grande, mais elle est collective », a-t-il affirmé.



À travers la voix de l’un de ses porte-paroles, Pr Avocksouma Djona Atchenemou, le GCAP a réaffirmé sa volonté de représenter toutes les régions du Tchad, en élargissant sa base et en renforçant sa représentativité nationale.



« Jamais dans l’histoire politique de notre pays, une coalition de cette envergure n’avait vu le jour. Le GCAP incarne désormais une alternative sérieuse et se prépare à proposer une solution politique consensuelle. Nous appelons tous les Tchadiens à se mobiliser pour le changement qui arrive à grands pas », a-t-il déclaré.