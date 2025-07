Tchad : une délégation du CAMES reçue par le président Mahamat Idriss Deby Itno

Depuis le 07 juillet dernier, N’Djamena, est devenue la plaque tournante du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).



Des sommités de l’intelligentsia africaine venues de 13 pays sur les 19 Etats membres que compte le CAMES, sont réunies dans la capitale tchadienne à la faveur de la tenue de la 47ème session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES.



24 heures avant la clôture officielle des travaux, le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé une audience à une délégation du CAMES, conduite par son secrétaire général, Professeur Souleymane Konaté. Cette délégation est venue rendre compte des résultats de leurs travaux au président de la République.



Au cours de la session de N’Djamena, 2 075 dossiers de promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs sont enregistrés et examinés par les huit comités techniques spécialisés du CAMES.



Il s’agit avec exactitude de 674 dossiers en lettres et sciences humaines, 516 inscrits en sciences naturelles et agronomie, 229 impétrants en mathématiques-physique-chimie, 297 candidats inscrits en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales, 139 en sciences économiques et de gestion, 131 dossiers enregistrés en sciences et techniques de l’ingénieur, 64 en sciences juridiques et politiques, et enfin 25 en sciences et techniques des activités physiques et sportives-jeunesse et loisirs.



Les évaluations en cours des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Afrique de l’Ouest, du Centre, de la Région des Grands Lacs et de l’Océan Indien ont été portées à la connaissance du chef de l’Etat en présence du ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement Supérieur, Dr Tom Erdimi et ses proches collaborateurs.



Peu avant de prendre congé des sommités de l’enseignement supérieur africain, le président de la République les a félicitées et encouragées pour leur quête permanente de l’excellence dans le milieu académique. Il faut retenir que la tenue à N’Djamena de la 47ème session des Comités Consultatifs Interafricains marque un retour aux sessions en présentiel.



Les sessions ont été suspendues en 2019, pour cause de la pandémie du coronavirus.