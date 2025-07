Tchad : l’ambassade de France au Tchad célèbre la fête nationale du 14 juillet

À l’occasion de la fête nationale française, l’ambassade de France au Tchad a organisé, le 14 juillet 2025, une cérémonie dans les jardins de la résidence de l’ambassadeur à N’Djamena.



L’événement a rassemblé plusieurs personnalités de haut rang, autour de l’ambassadeur de France, Éric Gérard, avec entre autres, le secrétaire général du ministère tchadien des Affaires étrangères, le consul honoraire de France à Abéché, des représentants du corps diplomatique, ainsi que de nombreux cadres tchadiens.



La cérémonie a débuté par l’exécution des hymnes nationaux tchadien et français, marquant un moment solennel d’unité et de fraternité. Dans son allocution, l’ambassadeur Éric Gérard a rappelé la portée historique du 14 juillet 1789, date emblématique de la prise de la Bastille et du début de la Révolution française.



Il a souligné que cette journée symbolise les valeurs fondamentales de la République : liberté, égalité, fraternité, telles que proclamées dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Pour cette édition 2025, M. Gérard a souhaité placer les festivités sous le signe de l’amitié franco-tchadienne.



« C’est une amitié forgée au fil de l’histoire, qui a su résister aux épreuves, nourrie par des liens culturels et humains profonds », a-t-il affirmé. L’ambassadeur a également salué les efforts du Tchad dans le cadre de sa transition politique et du retour à l’ordre constitutionnel, notamment à travers l’organisation des élections législatives et locales et l’instauration de la 5ème République.



Il a souligné le soutien de la France, en tant que partenaire solidaire, dans cette dynamique de paix, de dialogue et de sécurité. M. Gérard est également revenu sur l’évolution du partenariat franco-tchadien, désormais centré sur une coopération civile, économique et culturelle mutuellement bénéfique. L'ambassadeur a évoqué les 47 programmes actifs de l’Agence Française de Développement (AFD), couvrant des domaines clés tels que l’énergie, l’agriculture, l’eau, les infrastructures, la formation professionnelle, l’éducation, le numérique et la sécurité publique.



Face à la crise humanitaire provoquée par l’afflux de réfugiés soudanais à l’est du Tchad, l’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de la France : « La France soutient l’effort collectif pour répondre à cette crise et salue la générosité du peuple tchadien et l’engagement remarquable des autorités, des ONG et des acteurs humanitaires. »



Concluant son discours sur une note d’espoir et de solidarité, Éric Gérard a déclaré : « Le temps change, la relation évolue, mais l’amitié et la solidarité demeurent. Je suis de ceux qui croient que l’avenir appartient à ceux qui veulent construire, non à ceux qui divisent. »



Il a également adressé un mot chaleureux à ses compatriotes résidant au Tchad, notamment les entrepreneurs français : « Votre engagement et vos échanges quotidiens avec nos amis tchadiens renforcent ce lien d’amitié singulier et indéfectible entre nos deux pays. »