Tchad : le département du Kanem-Ouest a un nouveau préfet

Après les départements du Kanem-Est, de Ziguey et du Kanem-Ouest, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a procédé ce mardi à l'installation du nouveau préfet du département du Kanem-Ouest.



Senoussi Foki Ahmat succède à Abdellatif Bahar Abbakoura, qui aura exercé cette fonction pendant plus de trois ans. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, traditionnelles et locales, ainsi que d’une foule nombreuse venue témoigner son soutien.



Le nouveau préfet a été nommé par décret n°1277/PR/PM/MATD/2025, en date du 2 juillet 2025. Il a exprimé sa reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays, pour la confiance placée en sa modeste personne.



Par ailleurs, il a réaffirmé son engagement à mener à bien ses missions, à renforcer la gouvernance locale et à relever les défis socio-économiques propres à leurs départements respectifs. Il a également salué le travail remarquable accompli par son prédécesseur.



Lors de son allocution, le général Assouni a insisté sur la transparence dans la gestion des ressources, la lutte contre les feux de brousse, le respect de la hiérarchie, l'éducation des enfants, surtout celle de la fille, la cohésion sociale, le vivre-ensemble, le vol de bétail et le banditisme, la sécurité des personnes et de leurs biens et la protection de l’environnement.



Il a ensuite appelé à la collaboration de tous pour la réussite de sa mission. Le premier magistrat de la province du Kanem a également exhorté les chefs traditionnels à s’impliquer activement dans le développement local. Juste après l'installation du préfet, une rencontre a eu lieu entre le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem et les autorités départementales à différents niveaux.