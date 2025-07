Tchad : quand les téléphones fragilisent les couples tchadiens

L’avènement du téléphone portable a profondément transformé nos modes de communication, offrant une connectivité sans précédent. Cependant, cette omniprésence soulève des interrogations quant à son impact sur les relations amoureuses, certains le considérant désormais comme un catalyseur de l’infidélité et des liaisons multiples.



Autrefois, établir une relation amoureuse nécessitait du temps, de l’effort et une certaine implication personnelle. Les rencontres se faisaient principalement dans des cercles sociaux restreints, et les échanges étaient plus directs, plus authentiques.



Aujourd’hui, la donne a changé. Avec un simple numéro de téléphone, il est possible de tisser des liens, d’entretenir des conversations intimes, voire de vivre des relations parallèles, souvent à l’insu du partenaire officiel.



« J’ai surpris mon épouse en pleine discussion avec un homme au téléphone, fixant un rendez-vous dans un débit de boisson. Dès qu’elle m’a vu, elle a raccroché en prétendant qu’il s’agissait de sa tante. J’ai voulu vérifier, mais elle a refusé, manifestant une colère soudaine. Pourtant, j’avais bien entendu une partie de la conversation », confie Alphonse.



La facilité d’accès et la discrétion qu’offre le téléphone en font un outil ambivalent : à la fois canal de communication et potentiel vecteur de trahison. Les applications de messagerie, les réseaux sociaux et même les appels classiques permettent des échanges privés, messages, photos, vidéos, propices à des rapprochements, même à distance. Parfois, un simple message ou un « swipe » suffit à ouvrir la porte à une nouvelle relation.



« Aujourd’hui, mon mari et moi ne nous entendons plus à cause du téléphone. Il passe son temps à écrire des messages ou à appeler en cachette. En ma présence, il fait comme si de rien n’était. Un jour, j’ai feint de dormir profondément. Il est allé sous la douche pour appeler une femme. À sa sortie, il m’a trouvée à l’entrée de la salle de bain. C’est à ce moment que tout a éclaté », raconte tristement Adeline.



Le téléphone offre un sentiment d’anonymat relatif et une grande capacité de dissimulation. Notifications désactivées, conversations supprimées, appareil verrouillé : autant de techniques qui rendent la surveillance difficile, voire impossible. Ce climat d’opacité crée un terrain fertile pour l’infidélité, transformant ce qui était autrefois complexe en une tentation quotidienne.



Cependant, il est essentiel de rappeler que le téléphone n’est qu’un outil. Il n’est ni bon ni mauvais en soi. C’est l’usage qu’en font les individus qui détermine ses conséquences. La responsabilité des dérives relationnelles incombe aux personnes qui choisissent de l’utiliser à des fins de duplicité. Cette réalité interroge profondément sur la confiance, la communication et les limites dans les couples modernes.



Comment naviguer dans ce monde numérique où la tentation est accessible en un clic ? Plus que jamais, la transparence et le dialogue ouvert apparaissent comme les clés pour préserver l’équilibre et la fidélité au sein des relations. Si le téléphone a incontestablement enrichi notre quotidien, il nous confronte aussi à une nouvelle fragilité des liens humains, à l’ère de la connectivité constante.