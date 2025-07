Tchad : au Ouaddaï, inauguration d'un forage d'eau au village Fodji par l'Association Ata-woune

Une cérémonie d'inauguration d'un ouvrage de puits a eu lieu le lundi 14 juillet 2025, au village Fodji, localité située à 5 km de la sous-préfecture de Hadjar Hadid, dans le département d'Assoungha, province du Ouaddaï.



C'est l'initiative de l'Association Ata-woune pour la Solidarité, en collaboration avec l’ONG turque HAYDER. Cet événement a vu la présence des représentants de l'ONG turque et de l'ensemble des habitants de la localité. Ce forage, d’une capacité de 4000 litres, est alimenté avec un système d’énergie solaire.



L'objectif de l'Association est de faciliter l'accès à l'eau potable dans toutes les localités reculées de la province du Ouaddaï. Dans son intervention, le président de l'Association Ata-woune pour la Solidarité, Nassir Mahamat Adoum Doutoum, a indiqué que Fodji fait partie des villages de la province du Ouaddai, où l’accès à l’eau potable est un défi quotidien. Beaucoup de familles parcouraient plusieurs kilomètres pour trouver de l’eau.



Pour lui, en tant que jeune issu de cette région, il se sent directement concerné. « C’est ma manière d’être utile concrètement à la population. Ce forage va changer beaucoup de choses. Il va aussi sécuriser l’approvisionnement en eau potable, réduire les maladies hydriques, soulager les femmes et les enfants qui devaient parcourir des kilomètres chaque jour », a-t-il martelé.



Le président de l'Association Ata-woune pour la Solidarité, Nassir Mahamat Adoum Doutoum, va ajouter qu'il est convaincu que chaque action citoyenne doit compléter les grandes priorités nationales. « Ce forage, c’est notre modeste contribution à l’ambition du président de la République de rendre l’eau accessible à tous », a-t-il poursuivi.



Pour conclure, Nassir Mahamat Adoum Doutoum a rappelé que son organisation entend multiplier ce genre de projets dans d’autres villages qui souffrent du même problème. Il s’agit d’un engagement de long terme, pour que chaque famille ait accès à l’eau dans la province du Ouaddai.