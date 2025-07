Tchad : formation en couture, hôtellerie et pâtisserie, 105 apprenantes reçoivent leurs attestations

Tchad : formation en couture, hôtellerie et pâtisserie, 105 La Maison nationale de la Femme a organisé, ce mardi, la cérémonie de clôture de l’atelier de formation en couture, hôtellerie et pâtisserie, marquée par la remise des attestations à 105 apprenantes.



Dans son discours, Mme Amira Charfadine Dicko, directrice de la formation technique et professionnelle, a rappelé que cette session, d'une durée de trois mois, a permis à 25 femmes de se former en couture, 30 en hôtellerie et 50 en pâtisserie. Elle a salué l’engagement des apprenantes et souligné que cette formation visait à leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour créer leur propre entreprise.



De son côté, Mme Maïmouna Abdelkarim Adam Kourbou, directrice générale de la Maison nationale de la Femme, a déclaré que cette cérémonie marque à la fois la fin d’une étape et le début d’un nouveau parcours. Elle a insisté sur l’importance de la formation professionnelle comme levier d’émancipation et de développement personnel.



« La formation est la clé de l’autonomie. C’est pourquoi nous avons conçu des parcours pédagogiques adaptés aux réalités du marché, encadrés par des professionnels expérimentés et passionnés », a-t-elle affirmé. Prenant également la parole, Mme Zara Abdelkadir Oumar, directrice de la formation professionnelle, a précisé que cette cérémonie marque la clôture officielle de la 13ème cohorte des formations en hôtellerie et couture, et le lancement de la 14ème cohorte.



Elle a souligné que la formation professionnelle constitue un outil puissant de lutte contre le chômage et l’exclusion sociale des jeunes et des femmes. Elle a par ailleurs interpellé le Conseil national de la jeunesse pour une mobilisation collective autour des défis de l’emploi, en rappelant que cette vision s’inscrit pleinement dans les orientations du gouvernement dirigé par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



La cérémonie s’est achevée sur une note d’encouragement, soulignant l’importance de poursuivre les efforts pour l’autonomisation économique des femmes et des jeunes au Tchad. reçoivent leurs attestations