Tchad : Diondandé Roger succède à Ahmat Haroun Larry à la tête du CAMOJET

Le collectif des associations et mouvements des jeunes (CAMOJET) a un nouveau coordonnateur. Il se nomme Diondandé Roger Djerareou. La cérémonie de passation de charges a eu lieu ce 15 juillet 2025 au siège du collectif au quartier Moursal dans le 6ème arrondissement. Il remplace Ahmat Haroun Larry qui se dit rattrapé par "l'âge, surtout dans un mouvement qui incarne la jeunesse, l'énergie, l'innovation et le renouveau".



Par conséquent, il a passé le flambeau à Diondandé Roger, qui incarne "une nouvelle vague de jeunes plus proches des réalités actuelles, plus aptes à porter les combats d'aujourd'hui et de demain". Et ce challenge, le nouveau coordonnateur en est bien conscient. Il certifie toutefois sa détermination à le relever en misant effectivement sur l'apport de toute la jeunesse. Cette jeunesse doit être "résolue et résiliente et très attentive aux problèmes publiques et sociale de la nation", explique le nouveau coordonnateur.