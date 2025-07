Tchad : la Coordination féminine pour la Paix et le Développement participent à une initiative mondiale

Ce mardi 15 juillet 2025, les filles de la Coordination féminine pour la Paix et le Développement ont participé à une conférence mondiale virtuelle sur les carrières, organisée par l'organisation Polished Pebbles par l'entremise du Centre pédagogique régional de l'ICESCO au Tchad.



Cette conférence, placée sous le thème, "Chaque fille est une directrice exécutive", vise à offrir aux jeunes filles âgées de 10 à 24 ans, une expérience pratique dans le monde professionnel, à développer leurs compétences en leadership, et à créer des opportunités de parrainage pour leurs projets et innovations.



L'objectif principal de cette conférence est d'inspirer les jeunes filles à se voir comme des leaders et des actrices du changement. Il s'agit également de valoriser les talents et les capacités des femmes tchadiennes sur la scène internationale, et de les autonomiser dans les domaines de la recherche scientifique et de la technologie.



Dr Fatima Mahamat Djiddi a souligné que cette démarche ouvre la voie vers l'indépendance, l'autonomie et la participation active des femmes au développement national aux côtés des hommes. Elle a également mis en lumière la préparation rigoureuse de trois mois qui a abouti à la concrétisation de ce projet.



Cette conférence virtuelle réunira des jeunes venant d'Afrique du Sud, du Kenya, des États-Unis d'Amérique et du Tchad, offrant ainsi une plateforme pour partager des expériences et des connaissances. Les participantes tchadiennes bénéficieront de cette expérience mondiale pour renforcer leurs compétences et leurs capacités en leadership.