Tchad : installation officielle du nouveau préfet du département du Batha-Ouest

La place Martyr Hassan Djamous d’Ati a servi de cadre ce mardi 15 juillet 2025, à la cérémonie officielle d’installation du nouveau préfet du département du Batha-Ouest, Hissein Palet, nommé par décret n°1276/PR/PM/MATD/2025 du 2 juillet 2025, en remplacement de Mahamat Saleh Adoum Saleh.



La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et de nombreux citoyens.



Dans son discours-bilan, le préfet sortant, Mahamat Saleh Adoum Saleh, en poste depuis décembre 2023, a remercié les plus hautes autorités du pays, saluant leur confiance et rappelant que son mandat a été marqué par 18 mois de stabilité sans incidents majeurs. Il a également adressé ses félicitations à son successeur, tout en lui présentant les défis du département, notamment la cohabitation pacifique, le développement local et la consolidation de l’autorité de l’État.



Le délégué général du gouvernement a salué les efforts du préfet sortant, et a rappelé les missions qui incombent au nouveau responsable : supervision des services déconcentrés, coordination des projets, gestion des ressources, promotion de la jeunesse et des femmes, lutte contre la corruption et les conflits intercommunautaires, notamment les différends entre éleveurs et agriculteurs, ou encore la traite d’enfants vers la Libye.



Prenant la parole à son tour, le nouveau préfet, Hissein Palet, a exprimé sa gratitude envers les autorités de la République, avec à leur tête, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République. Il a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail accompli, et s’est engagé à poursuivre les actions en faveur de la paix, du développement et du renforcement de l’administration.



Dans son allocution, Hissein Palet a annoncé que sa vision pour le département s’articulera autour de l’éducation, la santé humaine et animale, la paix, l’environnement, la sécurité, sans négliger les autres secteurs vitaux. Il a appelé les populations à collaborer étroitement avec l’administration et les forces de défense, pour une gouvernance efficace.



Enfin, il a demandé aux responsables locaux à faire preuve de discipline, transparence, patriotisme, et à éviter les critiques non constructives. « Travaillons ensemble pour un Batha-Ouest prospère et un Tchad uni », a-t-il conclu.