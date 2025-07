Tchad : renforcement des médias, signature d’un partenariat entre l’AMET, l’UJAI et MEDEV

Un accord de partenariat stratégique a été signé ce mardi 15 juillet 2025 à l’Espace Betna, entre l’Association des Médias Électroniques du Tchad (AMET), l’Union des Journaux Arabes Indépendants (UJAI) et l’ONG Médias pour le Développement (MEDEV). Cette initiative commune vise à renforcer les capacités professionnelles des journalistes tchadiens, en particulier ceux issus des médias électroniques et arabophones.



La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-président de l’AMET, Djimet Wiché, du président de l’UJAI, Abakar Mahamat Abakar, et du coordonnateur de MEDEV, Mahamat Mamadou Djimtobaye. Ensemble, ils ont souligné l’importance de cette alliance pour l’avenir du paysage médiatique tchadien.



Un engagement commun pour des médias plus responsables

Dans son discours, Djimet Wiché a salué « une première convention du genre » pour l’AMET avec une organisation nationale engagée dans le développement des médias. Il a mis l’accent sur les objectifs du partenariat : renforcer les compétences techniques et éthiques des journalistes, lutter contre la désinformation et promouvoir une information de qualité, conforme aux principes déontologiques.



« Ce partenariat avec MEDEV représente une avancée majeure dans notre ambition de professionnaliser le secteur des médias électroniques. Il s'agit d’unir nos forces pour mieux former, sensibiliser et accompagner les journalistes dans un contexte numérique en pleine mutation », a-t-il déclaré.



Formations, ateliers et sensibilisation au cœur du programme

Le partenariat prévoit la mise en œuvre de plusieurs actions concrètes : ateliers de renforcement de capacités, campagnes d’éducation aux médias, formations thématiques, ainsi que le soutien aux projets innovants dans le secteur. MEDEV, reconnu pour son expertise, apportera un appui technique et pédagogique via ses experts et ses outils de formation.



L’AMET, qui fédère plus de quarante médias électroniques légalement constitués, entend ainsi élargir son champ d’action en faveur du développement du journalisme numérique, tout en créant un réseau plus soudé et engagé autour de l’éthique journalistique.



Donner une voix aux médias arabophones

S’exprimant également à l’occasion de la signature de la convention avec l’UJAI, Mahamat Mamadou Djimtobaye a insisté sur l’importance d’inclure les médias arabophones dans cette dynamique. « Ce partenariat symbolise bien plus qu’un acte administratif.



C’est une réponse concrète à l’exclusion que subissent certains médias, en particulier arabophones, dans l’espace public tchadien », a-t-il souligné. Il a promis une mobilisation des ressources de MEDEV pour créer des ponts entre la langue arabe et les principes universels du journalisme éthique, renforçant ainsi le pluralisme et la qualité de l'information au Tchad.



Un tournant pour les médias au Tchad

Cette convention tripartite marque un tournant pour le secteur médiatique tchadien. Elle ouvre la voie à une collaboration pérenne, innovante et inclusive, plaçant la formation, l’éthique et la lutte contre la désinformation au centre des priorités.