Tchad : le CLAC d’Am-Timan accueille son nouvel animateur principal

Le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Am-Timan a un nouvel animateur principal, officiellement installé ce mardi 15 juillet 2025 par le délégué du développement touristique, de la culture et de l’artisanat, Saddam Mahamat Ibrahim.



Nommé par l'arrêté n°036 du 23 juin 2025, Xavier Kos succède à Laoumaye Laohoreu Noël. La cérémonie d’installation s’est tenue dans la salle de réunion du CLAC. Lors de son intervention, Saleh Omi Ogueï Bar, représentant de l’animateur sortant, a félicité le nouvel entrant et l’a encouragé à réussir sa mission.



De son côté, Mahamat Ali Ibrahim, président du conseil d’administration et maire de la ville, a exhorté Xavier Kos à poursuivre et à renforcer les actions de son prédécesseur.



En procédant à l’installation, Saddam Mahamat Ibrahim a rappelé à Xavier Kos ses responsabilités à enrichir la programmation culturelle de la délégation, à promouvoir la culture sous toutes ses formes, et à collaborer étroitement avec les artistes. Conscient des attentes de la jeunesse du Salamat, Xavier Kos s’est engagé à assumer pleinement cette responsabilité et à œuvrer pour une dynamique culturelle inclusive et ambitieuse.