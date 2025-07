Tchad : naissances par césarienne, une pratique en hausse qui suscite des interrogations

L’augmentation des naissances par voie césarienne est un phénomène de plus en plus courant dans notre société.



Ce mode d'accouchement soulève des interrogations quant aux raisons qui motivent cette pratique, et à ses implications pour les futures mamans et leurs enfants. La pratique de la césarienne, consiste à réaliser une opération chirurgicale pour extraire le fœtus en cas d’accouchement par voie basse impossible.



Cette intervention est souvent nécessaire pour garantir la sécurité de la mère et de l’enfant. Cette procédure peut être indiquée pour diverses raisons médicales, telles que des complications survenant durant la grossesse ou des problèmes liés à la position du fœtus comme l’explique la sage-femme Mbaidéné Germaine.



Quelques femmes interrogées expriment une satisfaction quant à leur expérience de la césarienne, tandis que d’autres indiquent un sentiment mitigé, souvent lié à des préoccupations concernant la récupération physique et le soutien émotionnel.



Selon la sage-femme Mbaidéné Germaine, la césarienne peut entraîner des complications pour la mère, telles que des infections, des hémorragies, et une récupération prolongée. De plus, les effets sur le bébé, bien que généralement moins fréquents, peuvent inclure des problèmes respiratoires ou des ajustements au niveau de l'allaitement.



Il est important de souligner que des mesures peuvent être prises pour réduire le risque de césarienne, notamment en favorisant une préparation adéquate à l'accouchement. Les femmes enceintes sont également encouragées à participer à des cours de préparation à la naissance, à discuter avec leur professionnel de santé des options d'accouchement, et à adopter un mode de vie sain durant leur grossesse.