Tchad : le chef de la diplomatie a reçu le nouveau chargé d'affaires de l’ambassade des États-Unis

Cette rencontre marque le début de la mission de M. Flens dans le pays entant que Chargé d'affaires. L’entretien a permis aux deux personnalités d’échanger sur des sujets d’intérêt mutuel, témoignant d’une volonté de renforcer les liens bilatéraux.



Le diplomate américain a salué les initiatives du Tchad visant à améliorer et renforcer ces relations. Il a salué la création du comité conjoint pour faciliter la levée progressive des restrictions sur l'octroi de visas aux ressortissants de deux pays.



Affirmant sa disponibilité à intensifier la coopération entre les États-Unis et le Tchad, M. Flens a exprimé l'espoir que les aspirations communes des deux nations se matérialisent rapidement.



De son côté, le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Étrangères a réitéré l’engagement du Tchad à approfondir ses relations de coopération avec les États-Unis, soulignant la détermination des deux pays à travailler ensemble dans une parfaite collaboration, la considération et le respect mutuels.



Les deux parties ont promis de se revoir dans les jours à venir pour poursuivre les discussions entamées.