Tchad : l’ISMEA de Sarh, bilan académique 2024/2025 satisfaisant

Le directeur du campus de l’Institut des Sciences du Management et d’Économie Appliquée (ISMEA) de Sarh, Dr Mainkete Senghor, a animé ce 16 juillet 2025, un point de presse consacré au bilan académique de l’année 2024/2025.



Devant plusieurs journalistes locaux, il a notifié que l’année s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à l’engagement des enseignants et des étudiants.



Les chiffres présentés sont encourageants :

En première année, sur 33 étudiants inscrits, 25 ont été admis en deuxième année, soit un taux de réussite de 75,76 %.

En deuxième année, sur 41 inscrits, 34 passent en troisième année, ce qui représente 82,93 %.

En troisième année, sur 37 étudiants inscrits régulièrement, 32 obtiennent leurs diplômes de licence.



Concernant le cycle de Master, Dr Mainkete Senghor a indiqué que sur 15 inscrits en Master 1, 12 ont pu accéder en Master 2, avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20.



Le directeur a aussi rappelé qu’une École secondaire des Techniques Économiques et Commerciales fonctionne au sein de l’ISMEA depuis plus de deux ans. Pour la session de juin 2025 du baccalauréat, séries G1 et G2, 35 candidats ont été présentés, et 26 ont été admis d’office.



Satisfait de ces résultats, Dr Mainkete Senghor a tenu à adresser ses félicitations aux enseignants, aux parents d’élèves et aux étudiants : « Choisir l’ISMEA, c’est décider d’être l’artisan de sa propre réussite. C’est aussi bénéficier d’un encadrement sérieux et de qualité, qui associe théorie et pratique », a-t-il déclaré.



Pour conclure, il a encouragé les étudiants et les élèves à se préparer dès maintenant pour la rentrée académique 2025/2026, en abordant la nouvelle année avec ambition, discipline et esprit de compétition.