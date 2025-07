Tchad : le tout premier préfet de Barh El Gazel Est installé à Amsilep

La cérémonie d'installation du préfet du département de Barh El Gazel Est a eu lieu ce 16 juillet 2025 à son fief Amsilep.



C'était en présence du délégué général du gouvernement, le maire et les autorités locales de la place. Amsilep, érigé en département le 31 juillet 2024 par la loi n°015 du conseil national de transition vient de voir l'installation officielle de son tout premier préfet.



Il s'agit de Allarene Djimitongue, énarque de formation. Après le mot de bienvenue du maire de département de Barh El Gazel Est, l’on a procédé officiellement à l’installation du tout premier préfet d'Amsilep, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, qui a fait un bref aperçu sur la biographie du préfet, avant d'étaler la géographie du département.



En le renvoyant à l'exercice de ses nouvelles fonctions, Abdelaziz Tchanglang Tokama a indiqué que les commandes du département sont entre ses mains. Et les défis de développement sont nombreux mais pas impossible à relever. Il a conclu en disant au préfet : « Connaissant votre dynamisme, votre compétence, votre fougue de réussir et surtout que vous n'êtes pas un novice de l'administration du territoire puisqu'étant administrateur civil de formation. »



Le tout nouveau premier préfet, Allarene Djimitongue a dans son discours, remercié l'assistance, le chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et tout son gouvernement. Il a indiqué que le Barh El Gazel Est est une terre d'espérance, de travail et de résilience d'où son économie repose sur les activités d'élevage, agriculture, d’artisanat, et de commerce entre autres.



Allarene Djimitongue a conclu son discours en ce terme : « Je m'engage à être non pas seulement un agent de commandement qui se contente de son bureau, mais à être un acteur de développement qui se met au service de sa population, proche des citoyens, à l'écoute permanente de ses administrés pour leur épanouissement ».



À la fin de la cérémonie officielle, le délégué général du gouvernement auprès du Barh El Gazel Abdelaziz Tchanglang Tokama a tenu une séance de travail avec les autorités administratives, responsables de forces de défense et de sécurité, leaders religieux et traditionnels et les forces vives de la place. Abdelaziz Tchanglang a exhorté tous à gérer les conflits de manière pacifique en privilégiant les règlements à l'amiable.



Il a insisté sur le respect de la hiérarchie en terme de résolution des conflits. Il est important de souligner que le département de Barh El Gazel Est est subdivisé en cinq sous-préfectures, notamment la sous-préfecture rurale de d'Amsilep, d'Eberia, de Dollock, Kandra et Grantessi. À cela s'ajoutent trois cantons : Djarma, Koutra et Gourda.