Tchad : l’hôtel Toumaï Palace prêt pour sa mise en exploitation définitive

Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a effectué une visite à l’hôtel Toumaï Palace, hier mardi 15 juillet 2025, afin de constater l’achèvement définitif des travaux.



Selon le directeur général de l’Urbanisme et de l’Habitat, Hissein Djiddi, le rapport d’inspection ne relève aucune observation majeure. L’hôtel Toumaï Palace est donc prêt à être réceptionné définitivement. Il répond aux normes internationales, tant sur le plan technique qu’architectural, grâce aux contrôles effectués par des experts internationaux.



De son côté, le représentant de l'entreprise chargée des travaux, le groupe CGCOC, a exprimé sa reconnaissance aux différents responsables du ministère pour leur accompagnement et leur disponibilité. Il a également remercié le président de la République pour son engagement à moderniser la ville de N’Djamena.



« Cet hôtel contribue désormais à l’embellissement du paysage urbain de la capitale, et les Tchadiens peuvent en être fiers », a-t-il déclaré. Le ministre Mahamat Assileck Halata a, pour sa part, salué les efforts techniques fournis par les cadres, agents et partenaires du ministère, tout en rendant hommage à toutes les personnes ayant œuvré, depuis plusieurs années, à l’achèvement de ce chantier.



« Pour ceux qui nous ont rejoints plus récemment, nous avons travaillé très dur avec l’entreprise et nos différentes directions techniques pour finaliser ce projet », a-t-il affirmé. Sur le plan technique, tous les éléments sont désormais conformes. L’hôtel est prêt à entrer en exploitation. La réception définitive est prévue pour le 23 juillet 2025.



Ensuite, le ministère de l’Aménagement du Territoire remettra officiellement l’établissement hôtelier au ministère du Tourisme, qui assurera la gestion en collaboration avec l’exploitant désigné. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la clôture des travaux et fait suite aux dernières observations formulées par les cabinets d’études concernant les conditions de sécurité, notamment en matière de prévention des incendies.



Plusieurs responsables du ministère étaient présents à cette occasion.