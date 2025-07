Tchad : cherté de la vie, le CONITE alerte sur les nouvelles surtaxes

Le Conseil National des Importateurs, Industriels Tchadiens et Exportateurs (CONITE) a tenu un point de presse dans son siège social situé au quartier Blabline, dans le 4ème arrondissement de N’Djamena.



Lors de cette rencontre avec la presse, le secrétaire général du CONITE, Mahamat Nour Abakar Malloumi, a salué les sorties inopinées, remarquables et restauratrices de l’ordre public effectuées par le président de la République. Il a souligné que ces actions visent l’amélioration des conditions de vie des Tchadiens, et méritent d’être encouragées.



Cependant, le CONITE a tenu à attirer l’attention du chef de l’État sur les inquiétudes grandissantes des commerçants et des consommateurs tchadiens, face à l’imposition imminente de nouvelles taxes jugées injustifiées.



Ces taxes, introduites par le ministère des Finances, viendraient alourdir davantage le coût du panier de la ménagère, déjà très élevé. Ces nouvelles charges prennent la forme de surtaxes déguisées en « frais d’assurances » imposées sur toutes les marchandises, vivres et non-vivres, importées, alors même que ces produits sont déjà assurés dans leurs pays d’origine.



Pour le CONITE, cela constitue une pression supplémentaire intenable pour les consommateurs, qui peinent déjà à assurer leurs besoins quotidiens à cause de la faiblesse du pouvoir d’achat. L’organisation déplore par ailleurs le mauvais timing de cette mesure : « Nous sommes en pleine saison pluvieuse, les inondations menacent, les routes sont détériorées ou impraticables, les déviations sont nombreuses, et les mairies nouvellement installées perturbent les axes de circulation.



Tout cela entraîne des coûts supplémentaires sur le transport des marchandises, tandis que les loyers des habitations et des magasins restent élevés, autant pour les commerçants que pour les consommateurs », a-t-il déclaré. Le CONITE rappelle que le panier de la ménagère est sacré, protégé par les engagements socioéconomiques du président de la République.



Il plaide ainsi pour un moratoire de 5 ans sur l’application de ces nouvelles taxes, notamment celles prévues par le décret 2060/2022, dont l’application avait été suspendue sous le Conseil Militaire de Transition, en raison de ses effets sociaux négatifs.



Le Conseil exhorte le ministère des Finances à reconsidérer sa position, en tenant compte de la réalité sociale du pays. Il précise qu’il n’est pas opposé à ce que le ministère instaure une obligation d’assurance sur les produits destinés à l’exportation (produits d’élevage, agricoles, miniers, etc.), car cette mesure pourrait générer plus de devises et n’a pas d’impact négatif direct sur le pouvoir d’achat des citoyens.



Le CONITE réaffirme son engagement au dialogue et sa disponibilité à collaborer avec le gouvernement, en particulier le ministère des Finances et du Budget, afin de trouver des solutions consensuelles et équilibrées.