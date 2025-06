Tchad : Le Président Mahamat Déby Itno reçoit les vœux du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques pour l'Aïd al-Adha

Cette rencontre de haute portée symbolique s'inscrit dans une tradition républicaine où les dignitaires religieux viennent témoigner leur soutien au Président et formuler leurs vœux pour lui, sa famille, le gouvernement et la Nation. Vingt des quarante-trois membres du CSAI étaient présents pour porter un message de paix, de solidarité et d’unité, face aux défis du vivre-ensemble.





Face au Chef de l’État, le Président du CSAI, Dr Cheikh Mahamat Khatir Issa, a insisté sur les maux qui entravent le bon fonctionnement du pays. Il a exhorté les Tchadiens, de toutes confessions, à faire de la tolérance, de l’amour du prochain et du vivre-ensemble leur bréviaire. Il a également salué les efforts constants du Président de la République en faveur de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et du développement durable.





En réponse, le Chef de l’État a exprimé sa gratitude pour les vœux exprimés et a adressé en retour ses vœux de paix, d’unité et de solidarité à tous les Tchadiens. Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a également rendu hommage aux personnes vivant dans des conditions difficiles et a encouragé les hommes de Dieu à s’investir pleinement dans le chantier du dialogue interreligieux et du vivre-ensemble.y





En ce jour béni, le Chef de l’État et les oulémas ont parlé d’une même voix : celle de l’unité du Tchad, du pardon et de l’espérance en un avenir paisible et radieux pour tous.