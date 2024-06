Tchad : La communauté musulmane tchadienne de Jersey City a célébré l'Aïd al-Adha à Lincoln Park

Malgré les intempéries, des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés dans le parc pour accomplir la prière de l'Aïd. L'imam a dirigé la prière dans une atmosphère de ferveur et de recueillement.



Après la prière, les fidèles se sont salués et ont échangé des vœux de paix et de bonheur. Des tentes avaient été installées dans le parc pour accueillir les familles et les amis venus partager un repas festif.



L'Aïd al-Adha est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Elle commémore la soumission du prophète Abraham à Dieu et son sacrifice. C'est également une occasion de partage et de solidarité, où les fidèles musulmans immolent un mouton et distribuent la viande aux personnes nécessiteuses.



Pour la communauté musulmane tchadienne de Jersey City, l'Aïd al-Adha est un moment important pour se rassembler et célébrer sa foi. C'est également une occasion de renforcer les liens familiaux et communautaires.