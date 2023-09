Tchad : La jeunesse à la recherche d’opportunités et de participation

Le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Dangaya, a souligné l'importance de cette initiative malgré les obstacles, et an mis en avant la nécessité de la participation active des jeunes à toutes les étapes du développement tchadien.



La Jeunesse Tchadienne : Un Avenir en Sursis



La jeunesse tchadienne est aux prises avec de nombreux défis. L'un des principaux défis est le chômage croissant, devenu endémique. Les opportunités d'emploi se font rares, tandis que l'adéquation entre la formation reçue et les besoins du marché du travail est souvent défaillante. Ces problèmes cruciaux touchent nos écoles professionnelles et universités, mettant en lumière un besoin urgent de réforme éducative.



De plus, l'instrumentalisation politique de la jeunesse est devenue une préoccupation majeure. Les jeunes sont parfois utilisés à des fins partisanes plutôt que de bénéficier d'opportunités réelles de participation à la prise de décision.



Des Chiffres Révélateurs



Le problème du chômage des jeunes est particulièrement frappant. Actuellement, plus de 18 000 dossiers sont en cours d'examen à la fonction publique dans le cadre de l'intégration, et il existe au moins 28 000 dossiers de jeunes formés dans le domaine professionnel. Cependant, ces chiffres ne reflètent que la pointe de l'iceberg, car de nombreux jeunes continuent à sortir diplômés de nos universités, sans perspective d'emploi.



Le Mécanisme de Participation des Jeunes : Un Pilier de la Démocratie



Il est impératif de mettre l'accent sur le mécanisme de participation des jeunes à la prise de décision. Il s'agit d'un élément essentiel de la démocratie, permettant aux jeunes de contribuer activement à façonner l'avenir de leur nation. Les jeunes doivent être encouragés à jouer un rôle actif dans la gouvernance et à faire entendre leur voix.



Un avenir prometteur en perspective



Le forum sur la participation des jeunes aux mécanismes de prise de décision au Tchad marque une étape cruciale vers un avenir plus prometteur pour la jeunesse tchadienne. Cependant, il est clair que des défis importants subsistent. La question de l'emploi des jeunes et de leur accès aux opportunités de décision doit rester au premier plan de l'agenda national. Ensemble, en tirant parti de notre poids démographique, nous pouvons construire un avenir plus inclusif et prospère pour tous les Tchadiens, jeunes et moins jeunes.