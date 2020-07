Tchad : La journée mondiale de la population célébrée par l’ASTBEF

De prime abord, la journée mondiale de la population est célébrée pour la première fois le 11 Juillet 1990. Cette date a été choisie pour commémorer le jour où la population mondiale a atteint 5 milliards de personnes, trois ans plus tôt c’est-à-dire le 11 Juillet 1987.





En cette année toute particulière, cette journée est aussi commémorée dans le pays de Toumaï au quartier Moursal dans le 6ème arrondissement dans les locaux du Centre d’Information et d’Orientation des Jeunes. En marge d’une année marquée particulièrement par la pandémie liée au Covid-19, le thème choisi est : «Ralentir la propagation de la Covid-19 : Comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles ».





Pour la Directrice Exécutive ASTBEF Dr Judith Mogodé, ce thème est révélateur de l’attention particulière que la communauté internationale accorde aux questions de Droits à la santé des filles et des femmes, des couches sociales qui devraient être situées aux premières loges des préoccupations des gouvernements.





Les conséquences de cette pandémie se font ressentir tant sur le plan social que sur le plan économique. En tenant en échec les illustres scientifiques du monde et en mettant à nu l’inanité des systèmes de santé, la Covid 19 mobilise toutes les énergies sur lui et occulte par là-même les autres besoins sanitaires voire humanitaires classiques qui n’ont pas pour autant disparu.





«Nous savons également qu’aucune crise n’affecte les humains de la même manière. Les femmes, qui représentent la plus grande part des agents de santé de première ligne, par exemple, sont plus exposées de manière disproportionnée au corona virus. La pandémie peut perturber les chaînes d’approvisionnement, affecter par ricochet la disponibilité des contraceptifs et augmenter le risque de grossesse non désirée » a déclaré Dr Judith Mogodé.





En cette journée, l’Association Tchadienne pour le Bien Etre Familiale (ASTBEF) qui a toujours accompagné le Gouvernement par l’offre des services, s’associe comme à l’accoutumée à l’UNFPA pour sensibiliser sur les besoins de santé sexuelle et de reproduction et des vulnérabilités des femmes et des filles pendant la pandémie.





Par ailleurs, l’ASTBEF et ses alliés convient toutes les parties prenantes à «entamer une conversation nationale sur la nécessité de protéger la santé et les droits des femmes et des adolescents, ainsi que la nécessité de protéger les travailleurs de première ligne qui assurent le suivi des services de planification familiale et de santé maternelle pendant la crise ».