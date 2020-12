Tchad : La police démantèle un réseau de brigands à Ati

Un réseau de brigands a été pris dans les mailles de la police nationale à Ati. Ils ont été présentés ce matin à la presse, en présence du préfet du département du Batha Ouest, Mme Fatimé Boubakar Kosseï. Ils sont trois voleurs très jeunes de la localité qui ont fait parler d'eux ces derniers jours. Des maisons trouées, des magasins forcés, des toitures des maisons enlevées, telle est l'œuvre de ces trois bandits qui opéraient la nuit dans la ville d'Ati. Dans leurs actions, ils emportent tout bien qu'ils trouvent devant eux. Les effets volés sont exposés dans la cour du commissariat de la surveillance du territoire.



Pour le chef de la sécurité de surveillance territoriale (SST) Haroun Sargoni Debey, c’est après un temps d’une enquête effectuée, suite aux plaintes de la population, que des investigations ont été faites pour retrouver ces voleurs dans une maison, non loin du camp peloton d'Ati. Selon leurs témoignages, l’un d’eux a réussi à s'enfuir et l'enquête reste ouverte.



Dans son intervention, le préfet du département du Batha Ouest, Mme Fatimé Boubakar Kosseï a remercié les agents de la police pour leur vigilance qui a permis de démasquer les voleurs. Elle a par ailleurs demandé à la population, aux chefs de quartiers et aux conducteurs de motos, de dénoncer tout malfrat, aux propriétaires des concessions de ne pas héberger les voleurs. Ces derniers sont sous les verrous, alors qu’une cinquantaine de familles, victimes des vols, veulent entrer en possession de leurs biens.