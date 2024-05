Tchad : Lancement de la Campagne de vaccination contre la poliomyélite et la carence en vitamine A dans le Kanem-Sud

Dans son discours d'ouverture, le Préfet du Kanem-Sud M. Fougou Alifa Ali Zézerti, a chaleureusement accueilli les participants et exprimé sa gratitude envers la Délégation de la Santé d'avoir choisi sa circonscription, notamment Darbellabane, pour le lancement de cette campagne.



Le Dr Djibert Ahmat Haliki, Délégué Provincial de la Santé Publique et de la Prévention du Kanem, a expliqué que cette campagne vise à combattre la circulation du poliovirus de type 2, à traiter la carence en vitamine A et à éliminer les vers intestinaux chez les enfants de moins de 5 ans. Il a également souligné l'importance de l'identification des enfants qui n'ont jamais été vaccinés.



Lors de son allocution, M. Annour Djibrine Abdoulaye représentant du Gouverneur, a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien dans la lutte contre la poliomyélite. Il a souligné l'importance de la vaccination, en mettant en avant le vaccin oral contre la polio et le vaccin antipoliomyélitique inactivé. Il a appelé à une mobilisation générale pour atteindre un taux de couverture vaccinale d'au moins 95% lors de cette campagne de vaccination de masse. De plus, il a mis en lumière l'importance des interventions complémentaires telles que la supplémentation en vitamine A et le déparasitage.