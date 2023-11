Tchad : Lancement des travaux pour un nouveau collège à Abéché

Le 25 novembre 2023, une nouvelle page s'est ouverte pour l'éducation à Abéché avec la pose de la première pierre d'un Collège d'Enseignement Général (CEG). Hissein Abdoulaye Ibrahim, délégué provincial de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Ouaddaï, a officié la cérémonie en présence de notables, dont le représentant du maire, About Yaya About, ainsi que de nombreux cadres du secteur éducatif de la province.



Ce projet ambitieux est le fruit de la persévérance de l'Association des Parents d'Élèves (APE) de l'école Alsamla et de généreux donateurs. Fondée en 1993, l'APE a joué un rôle clé dans l'accompagnement des élèves, comme l'a souligné son président Ahmat Chérif.



Maki Abakar et Abakar Hilou, respectivement Directeur de l'école et Directeur du CEG, ont salué l'engagement de l'APE, dont les efforts considérables ont rendu possible la collecte des fonds nécessaires à la réalisation du projet.



Hissein Abdoulaye Ibrahim a affirmé que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, soutient de telles initiatives. Il a promis que la délégation provinciale contribuera à l'établissement d'un lycée dans la région pour l'année suivante, une annonce qui a été chaleureusement accueillie par l'auditoire. La cérémonie s'est conclue sur la pose symbolique de la première pierre, marquant ainsi le début des travaux de construction du futur collège Alsalam.