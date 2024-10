Tchad : Lancement du projet état civil à Tandjilé

Lors de ce lancement, une mission de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a eu des échanges constructifs avec les autorités déconcentrées et décentralisées de la province et de la commune de Laï. Ces discussions ont permis de partager des idées et des stratégies pour la mise en œuvre efficace du projet.



La mission a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux reçu lors de ces échanges, soulignant l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes.



Ce projet de l'OIF est mis en œuvre par l'ANATS (Agence Nationale de l'Administration Territoriale du Tchad), qui joue un rôle clé dans le développement et l'amélioration des services administratifs au Tchad.



Le lancement de ce projet dans la province de Tandjilé est une étape importante vers la modernisation des services d'état civil au Tchad, contribuant ainsi à la reconnaissance des droits de la population et à une meilleure gouvernance.