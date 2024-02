Tchad : Lancement officiel des activités de l'association CATEM

Le président du comité d'organisation, Yang-Yadji Natabé, qui est également chargé de la communication, a souligné que l'objectif principal du CATEM est d'apporter un soutien concret au gouvernement dans ses efforts en faveur du développement durable. Il s'agit notamment d'améliorer les infrastructures socio-économiques, culturelles et éducatives afin de conduire le Tchad vers son émergence tant attendue.



Dans cette optique, le coordonnateur national du CATEM, Issa Tahir Borgou, a précisé que l'association se concentre sur le renforcement du développement socio-économique. Grâce à des actions concrètes et ciblées, elle vise à améliorer la qualité de vie des populations tchadiennes en favorisant l'accès à une éducation de qualité ainsi qu'à des opportunités économiques durables.



La cérémonie officielle s'est conclue par la remise d'attestations aux responsables des associations sœurs qui travaillent également en faveur du développement socio-économique. Ce moment symbolique met en lumière la volonté collective et engagée de ces organisations à contribuer activement au progrès social et économique du pays.



Le lancement officiel des activités du CATEM marque ainsi une étape importante dans la consolidation des efforts visant un Tchad émergent. En rassemblant différents acteurs clés autour d'une vision commune pour un avenir meilleur, cette association aspire à jouer un rôle essentiel dans le processus global de transformation sociale et économique.