Tchad : Le "Aya Boot Camp" 2020 attendu du 13 au 19 novembre prochain !

La deuxième édition du Aya Boot Camp, édition 2020, aura bien lieu. La président de l'organisation African Youth Agrobusiness (Aya Chad), Fatimé Soukar Terap, a annoncé mercredi le déroulement de l'évènement du 13 au 19 novembre prochain. Elle a lancé un appel à candidatures.



Aya Boot Camp vise à renforcer l'autonomisation des jeunes et femmes qui envisagent un avenir dans l'agriculture au sens large, tout en les accompagnant dans leurs ambitions.



Cette année, Le thème retenu est : "accompagner les agripreneurs du réseau Aya Chad à trouver des partenaires pour la mise en œuvre de leurs projets agricoles".



"Cette 2ème édition d'Aya Boot Camp intervient au moment où de nombreux agripreneurs du Tchad n'ont pas pu cultiver ou vendre leurs récoltes en raison des mesures visant à contenir la COVID-19", indique Fatimé Soukar Terap.



Plus de 150 participants, sans distinction de niveau scolaire, sont attendus à l'évènement. Les partenaires et mécènes intéressés par la participation des jeunes et des femmes au développement économique du Tchad viendront également échanger avec les jeunes.



L'édition 2020 d'Aya Boot Camp va mettre l'accent sur : l'utilisation optimale des technologies de l'information et de la de la communication, la participation accrue des femmes, l'ouverture aux experts et participants internationaux, notamment des pays d'Afrique centrale et du Sahel et l'accroissement de la dimension nationale du projet, avec la sélection des jeunes issus de toutes les provinces du Tchad.



L'évènement "mérite d'être vécu", précise l'organisatrice. Il sera suivi de la Nuit des agripreneurs le 21 novembre 2020.