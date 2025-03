Tchad : Le CEMAT en mission auprès des forces armées du département du Lac Iro

L’objectif principal de cette mission est de transmettre les directives du Chef de l’État, chef suprême des armées, et d’évaluer la capacité opérationnelle des forces afin de les adapter aux nouveaux défis sécuritaires. Ce déplacement témoigne de la ferme volonté des plus hautes autorités de garantir la sécurité des citoyens et de défendre l’intégrité du territoire national.



Lors de son intervention, le CEMAT a rappelé la mission régalienne de chaque corps, exhortant les forces à rester vigilantes et à renforcer la surveillance des frontières. Il a insisté sur la nécessité d’une prise de conscience face aux enjeux sécuritaires et d’un changement de comportement dans l’exercice des fonctions militaires.



Le Général Hoïnati a également mis en garde contre toute forme de négligence, de corruption, d’intérêt personnel, de pratiques mafieuses, d’extorsion des biens de la population et d’amendes abusives. Il a souligné l’importance d’éviter les divisions et les clivages qui pourraient fragiliser la cohésion des forces.



Enfin, le CEMAT a appelé à une collaboration sincère, à la solidarité entre les forces et à un alignement total derrière le Chef de l’État, afin de garantir l’unité nationale et la défense du territoire.