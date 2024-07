Tchad: Le Chef du Gouvernement visite l'ONECS et salue le bon déroulement du baccalauréat 2024

Le Premier Ministre s'est dit satisfait du niveau de traitement des copies d'examen et a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du baccalauréat, en particulier les correcteurs et le corps enseignant. Il a salué leur engagement et leurs efforts qui ont permis la bonne tenue de cet examen crucial pour les lycéens tchadiens.



Un hommage particulier à la Présidente du Jury



M. l'Ambassadeur Sabri Issa Abdallah a adressé un hommage particulier à la Présidente du Jury, Dr. Ndoupdou Neloumta Dingoum, pour son leadership, sa ténacité et son sens de responsabilité dans l'organisation du baccalauréat depuis deux ans. "Vous avez démontré des qualités managériales remarquables et illustré le dynamisme et le savoir-faire des femmes tchadiennes", a-t-il déclaré.