Tchad : Le Conseil ordinaire des Ministres renforce la structure gouvernementale et promeut l'efficacité

Les Ministres ont examiné et adopté des projets de loi d'une importance capitale dont le projet de loi portant sur la structure générale du gouvernement. Cette loi vise à redéfinir l'organisation et la composition du gouvernement, en tenant compte des priorités actuelles du pays et des défis à relever.



Il y a eu le projet de loi portant sur la réduction du train de vie de l'État. Cette mesure vise à rationaliser les dépenses publiques et à promouvoir une gestion plus efficiente des ressources de l'État.



Il y avait aussi le projet de loi portant sur la restructuration des entités sous tutelle de certains ministères. Cette réforme vise à améliorer l'organisation et le fonctionnement des entités sous tutelle ministérielle, en vue d'une meilleure efficacité et efficience dans l'accomplissement de leurs missions.



Ces projets de loi, une fois adoptés par l'Assemblée législative, contribueront à renforcer la structure et les capacités du gouvernement pour une meilleure conduite des politiques publiques, rationaliser les dépenses publiques et promouvoir une gestion plus rigoureuse des ressources de l'État et améliorer l'efficacité et l'efficience des entités sous tutelle ministérielle pour un meilleur accomplissement de leurs missions.



Ces mesures s'inscrivent dans la volonté du Président Mahamat Idriss Déby Itno d'instaurer une gouvernance plus efficace et responsable au Tchad, au service du développement du pays et du bien-être de la population.