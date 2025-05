Tchad : Le Délégué Général du Kanem exhorte à la reprise rapide des travaux de l'hôpital de district de Mondo

Face à ce retard considérable, le général Assouni a exprimé son mécontentement et a fermement exhorté l’entreprise en charge du projet à reprendre et à finaliser les travaux dans les plus brefs délais. Il a rappelé avec insistance l'importance capitale que le gouvernement accorde à la santé de la population, soulignant que ce secteur figure parmi les priorités absolues.