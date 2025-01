Tchad : Le MPS domine les élections législatives de 2024 à N'Djamena, les résultats provisoires révélés

Participation électorale



Le taux de participation global dans la province de N'Djamena s'élève à 54,82%, avec des variations significatives selon les arrondissements. Le 6ème arrondissement a enregistré le taux de participation le plus élevé, atteignant 79,43%, tandis que le 10ème arrondissement a vu seulement 50% des inscrits se déplacer pour voter. Ces chiffres témoignent d'un engagement citoyen inégal, avec certains arrondissements montrant un intérêt marqué pour le processus démocratique, tandis que d'autres affichent une certaine réserve.



Résultats par arrondissement



1er Arrondissement : Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a remporté une victoire écrasante avec 62,64% des suffrages exprimés, obtenant ainsi les deux sièges en jeu. Mahamat Togoi Tekilio et Asmahou Brahim Abdallah ont été élus.



2ème Arrondissement : Le MPS a également dominé ici, remportant un siège avec 21,95% des voix. Oumar Abdallah Lebine a été élu, tandis que le Parti pour la Concorde et la Solidarité (PCS) a obtenu un siège avec 14,19% des voix, attribué à Zakaria Warou Ali.



3ème Arrondissement : Le MPS a encore une fois montré sa force en remportant un siège avec 41,99% des voix. Djidda Mamar Mahamat a été élu.



4ème Arrondissement : Le MPS et le Rassemblement Démocratique du Peuple (RDP) ont chacun remporté un siège. Chaïbo Timpincha (MPS) et Mahamat Adam Mbodou (RDP) ont été élus.



5ème Arrondissement : Le MPS a obtenu un siège avec 33,65% des voix, attribué à Mahamat Saleh Moussa, tandis que le Mouvement pour l'Unité et la Renaissance (MUR) a remporté un siège avec 28,31% des voix, attribué à Moussa Mahamat Moussa.



6ème Arrondissement : Le Mouvement pour la Paix, la Transparence et la Réconciliation (MPTR) a remporté un siège avec 27,14% des voix, attribué à Mbaïkoubou Beral.



7ème Arrondissement : Le MPS a obtenu un siège avec 14,40% des voix, attribué à Néloum Mbaïgoto. Le Front Populaire pour la Liberté (FPL) et le Rassemblement National pour la Démocratie et le Travail (RNDT) ont également remporté un siège chacun.



8ème Arrondissement : Le MPS a réalisé une performance exceptionnelle en remportant les trois sièges avec 50,85% des voix. Zenaba Bechir, Moussa Mahamat Seid Ali, et Mariam Djimet Ibet ont été élus.



9ème Arrondissement : Le MPS a remporté un siège avec 24,02% des voix, attribué à Mahamat Nour Ibedou.



10ème Arrondissement : Le MPS a obtenu un siège avec 15,51% des voix, attribué à Mahamout Hassane Kodji.