Tchad : Le MPS s'investit au Mayo Kebbi Ouest pour la réussite de la révision du fichier électoral

De Gagal à Binder, en passant par le Mayo-dallah, El-ouaya et Lac-léré le secrétaire général provincial adjoint du MPS Bachirou Hamadou a sillonné et constaté le déroulement de l'opération de la révision du fichier électoral de vingt jours.



Ces missions lui ont permis de toucher les réalités de terrain et d'avoir les données d'enrôlement dans les différentes localités de la province du Mayo Kebbi Ouest pour le compte de son parti le MPS.



Malgré les difficultés, Bachirou Hamadou dit avoir joué sa partition dans ce processus électoral. Dans sa tournée, accompagné de quelques militants du MPS du Mayo Kebbi Ouest, le secrétaire général adjoint Bachirou Hamadou a félicité et encouragé les acteurs impliqués dans cette révision du fichier électoral pendant les échanges avec les responsables de son parti à la base. Selon lui, les données sont communiquées à la hiérarchie du MPS qui suit de près ce travail sur l'étendue du territoire.



Dans le département de Mayo Binder par exemple, mardi 20 octobre, lors de sa mission de constat à Binder, le membre du bureau politique national du MPS, Dr. Souleymane Abakelou, lui a fait part des stratégies de sensibilisation des communautés locales. Ce qui lui a permis d'avoir plus de 70% de la population recensée. Il s'agit des sensibilisations de porte-à-porte, la mobilité des crieurs publics et l'implication des autorités traditionnelles qui sont beaucoup plus suivis et respectés dans le Mayo Binder.