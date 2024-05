Tchad : Le PPT dénonce la restriction de l'accès à l'information pour les journalistes

Le PPT estime que cette mesure constitue une grave menace à la liberté de la presse et aux droits à l'accès aux sources d'information. En effet, en exigeant des journalistes une autorisation préalable du ministère avant d'accéder aux informations, les autorités entravent leur capacité à informer le public en temps réel. Cette stratégie vise clairement à retarder la diffusion de l'information et à contrôler le message.



Le PPT appelle le ministre de la Santé publique à revenir sur cette décision liberticide. Les journalistes ont le droit de faire leur travail et d'informer le public sans entrave. Le PPT invite également les médias membres de son organisation à faire preuve de professionnalisme et à éviter tout dérapage en cette période sensible de l'histoire du pays.