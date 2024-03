Tchad : Le Premier ministre Succès Masra représente le Président de la transition à une importante rencontre à Malabo

Le Chef du Gouvernement de Transition, S.E. Dr Succès Masra, représentant le Chef de l'État, participe à cette session à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs membres du gouvernement et des conseillers à la Présidence de la République.



Cette 24ème Session Ordinaire a pour objectif principal d'aborder et prendre des décisions concernant les questions d'intérêt commun pour les pays membres au sein de cette communauté économique. Parmi les sujets traités durant cette session figurent notamment la situation sécuritaire dans la région, l'intégration régionale ainsi que les relations internationales.



La première thématique abordée concerne donc la situation sécuritaire dans la région. La CEEAC, consciente des défis auxquels sont confrontés ses pays membres en matière sécurité, se penche sur les mesures nécessaires pour garantir un environnement stable et pacifique dans toute l'Afrique centrale. Les chefs d'État présents auront également l’occasion d'échanger sur les moyens permettant une meilleure coordination entre leurs forces armées respectives afin faire face aux menaces qui pèsent sur leurs territoires.



Un autre point important mis à l’ordre du jour est celui relatif à l'intégration régionale. La CEEAC travaille depuis plusieurs années pour renforcer les liens économiques entre ses États membres afin promouvoir le développement durable dans toute l'Afrique centrale. Lors de cette session ordinaire, il sera question notamment du renforcement des infrastructures régionales et du commerce intra-régional afin favoriser une plus grande circulation des biens et services entre les pays voisins.



Enfin, une part importante sera accordée aux relations internationales lors de cette conférence. Les chefs d'État auront l’occasion non seulement discuter entre eux mais aussi avec certains partenaires internationaux présents lors cet événement tels que représentants diplomatiques ou institutions financières internationales comme le FMI ou encore Banque Mondiale par exemple). Ces échanges seront essentiels pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec ces acteurs clés sur scène mondiale tout en protégeant également nos intérêts nationaux spécifiques au sein même notre continent africain.