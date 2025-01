Tchad : Le Président de la République réaffirme l'ambition énergétique du Tchad lors de sa visite à la raffinerie de Djarmaya

Engagement pour l'Indépendance Énergétique

Cette visite avait pour objectif de s'imprégner du fonctionnement de la raffinerie, avec une attention particulière portée sur le renforcement des capacités de production des produits pétroliers. Le Chef de l'État a réaffirmé son engagement en faveur de l'indépendance énergétique du Tchad, soulignant le rôle stratégique de cette raffinerie dans l'économie nationale.





Accueil et Visite des Installations

À son arrivée, le Président a été accueilli par M. Shi Zhenmin, Directeur Général de la NRC, et M. Mahamat Gueillet Hemchi, son adjoint, ainsi que d'autres responsables techniques. Le Chef de l'État a parcouru les installations, observant le fonctionnement des trois usines : distillation atmosphérique, craquage catalytique, et raffinage.





Processus de Nationalisation

Un point important de cette visite a été la constatation que plus de la moitié des employés de la raffinerie sont tchadiens, ce qui confirme l'effectivité du processus de nationalisation et de transfert de compétences souhaité par le Président. Il a insisté sur l'accélération de ce processus et sur le projet d'extension de la raffinerie, en lien avec ses discussions lors de sa visite récente en Chine.





Vision pour l'Avenir

Le Président a évoqué la nécessité de doubler la capacité de la NRC ou de créer une seconde raffinerie pour répondre à la demande locale croissante. Avec une capacité accrue, le Tchad pourrait également envisager l'exportation de ses produits raffinés vers les pays voisins, consolidant ainsi sa présence sur le marché énergétique régional.





Problèmes Infrastructuraux

Lors de sa visite, le Chef de l'État a également emprunté la route menant à la raffinerie pour constater par lui-même l'état dégradé des infrastructures. Il a exprimé son irritation face à l'avancement insuffisant des travaux, soulignant le contraste entre les informations officielles et la réalité sur le terrain.





Importance des Infrastructures

La route en état de dégradation avancée pénalise non seulement la raffinerie, mais aussi les usagers de l'axe N’Djamena-Massaguet. Cette voie est cruciale pour les importations en provenance du Niger, Nigeria, et Libye, et dessert plusieurs régions du pays.





Par cette visite, le Président Mahamat Idriss Déby Itno a démontré sa volonté de prendre les choses en main pour s'assurer que ses projets politiques se concrétisent dans la réalité. Son approche pragmatique vise à améliorer les infrastructures routières et à garantir la sécurité énergétique du Tchad, des priorités cruciales pour le développement économique du pays.