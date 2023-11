Tchad / Le Président de la transition : « le référendum constitutionnel prévu le 17 décembre 2023 est plein d’enjeux »

« Le référendum constitutionnel prévu le 17 décembre 2023 est plein d’enjeux car il s’agit non seulement de déterminer la forme de l’État mais de poser le socle de la Refondation de notre Nation », a relevé le Chef de l’Etat lors de sa rencontre, dimanche, avec la classe politique.



« Le projet de loi fondamentale, je l’ai lu. Il est dense, riche et innovant suivant l’esprit des décisions souveraines du peuple réuni lors des assises du DNIS », a-t-il souligné.



« A cet égard, je reste droit dans mes bottes. Comme il est de tradition, je ne m’associerai, ni de près, ni de loin, à ce processus. J’observerai une stricte et totale neutralité », a promis le Président de la transition.



« Il revient, à vous acteurs politiques, comme vous l’aviez fait pendant la révision du fichier électoral, de vous battre pour le triomphe de vos idéaux politiques », les-a-t-il conseillé.