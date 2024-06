Tchad : Le Secrétaire d'État à la Santé Publique au Forum Mondial pour la Souveraineté et l'Innovation Vaccinale à Paris

Cette initiative pionnière vise à soutenir la production durable de vaccins sur le continent africain, contribuant ainsi à l'objectif de l'Union Africaine de fabriquer localement au moins 60% des vaccins nécessaires d'ici 2040. L'AMV, conçu par Gavi en étroite collaboration avec les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC), s'inscrit dans l'effort mondial de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine et de préparation aux pandémies.



La participation du Tchad à ce forum témoigne de son engagement ferme à renforcer son système de santé et à garantir un accès universel et équitable aux vaccins pour sa population. Le pays soutient pleinement l'initiative AMV et appelle à une mobilisation internationale accrue pour la réussite de ce programme crucial.



Ce forum marque un tournant décisif dans la lutte pour la santé publique en Afrique. L'accès universel aux vaccins, la production locale de vaccins et la préparation aux pandémies sont des éléments essentiels pour la construction d'un continent en meilleure santé et plus prospère. Le Tchad est déterminé à jouer un rôle de premier plan dans cette nouvelle ère de la santé publique en Afrique.